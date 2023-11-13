Красноярские пайщики кооператива «Агро Вклад» обратились в полицию (видео)

Поводом для беспокойства вкладчиков стало поступившее предложение расторгнуть договоры.
О том, что кооператив приостановил работу, стало известно 9 ноября. Люди опасаются, что могут потерять вложенные средства, поэтому пришли в ГУ МВД России по Красноярскому краю, чтобы написать коллективное заявление по данному факту.
«Гражданам, ранее вложившим под проценты денежные средства в кооператив, занимающийся кредитованием аграриев региона, стало известно о приостановлении его деятельности. Пайщикам было предложено по электронной почте подать заявление о досрочном расторжении договоров», — прокомментировали ситуацию в ГУ МВД.
Встречу с пайщиками кооператива провел лично начальник Главка Александр Речицкий.
«Для оперативной работы с заявителями в экстренном порядке были созданы следственно-оперативные группы. У всех 27 прибывших граждан были приняты заявления. Проверка по ним находится на личном контроле у руководителя», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.
Других пайщиков кооператива, кто еще желает обратиться с заявлением по данному факту, просят звонить на телефон доверия краевой полиции 8 (391) 245−96−46 или 102, либо прийти в ближайший отдел ведомства.