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08:20 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские пайщики кооператива «Агро Вклад» обратились в полицию (видео)

В полицию Красноярска обратились 27 пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», учрежденного когда-то холдингом бизнесмена и депутата Романа Гольдмана Goldman Group.

Источник: РИА "Новости"

Поводом для беспокойства вкладчиков стало поступившее предложение расторгнуть договоры.

О том, что кооператив приостановил работу, стало известно 9 ноября. Люди опасаются, что могут потерять вложенные средства, поэтому пришли в ГУ МВД России по Красноярскому краю, чтобы написать коллективное заявление по данному факту.

«Гражданам, ранее вложившим под проценты денежные средства в кооператив, занимающийся кредитованием аграриев региона, стало известно о приостанов­лении его деятельности. Пайщикам было предложено по электронной почте подать заявление о досрочном расторжении договоров», — прокомменти­ровали ситуацию в ГУ МВД.

Встречу с пайщиками кооператива провел лично начальник Главка Александр Речицкий.

«Для оперативной работы с заявителями в экстренном порядке были созданы следственно-оперативные группы. У всех 27 прибывших граждан были приняты заявления. Проверка по ним находится на личном контроле у руководителя», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Других пайщиков кооператива, кто еще желает обратиться с заявлением по данному факту, просят звонить на телефон доверия краевой полиции 8 (391) 245−96−46 или 102, либо прийти в ближайший отдел ведомства.

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