08:35 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Сенько: Китай нуждается в белорусской продукции
По словам посла, белорусские товары особо не нуждаются в дополнительной рекламе в Китае, поскольку их качество хорошо известно.
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МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Китайский рынок нуждается в продукции белорусского производства, и Беларуси этим нужно пользоваться, заявил белорусский посол в КНР Юрий Сенько.
Как отметил белорусский дипломат, Китай сейчас открылся всему миру в плане возможностей, и все устремились туда со своими товарами и продуктами.
«И мы здесь не должны быть в числе опоздавших», — отметил Сенько в эфире телеканала ОНТ.
Посол рассказал, что в Китае очень активно развивается электронная торговля. Так, большинство китайцев совершают покупки именно через электронные магазины с помощью мобильного телефона.
Беларусь, по его словам, также осваивает эти площадки, более того, часть белорусской продукции уже реализуется таким образом.
Также глава дипмиссии подчеркнул, что белорусские товары особо не нуждаются в дополнительной рекламе в Китай.
«Само название — Республика Беларусь — на упаковке свидетельствует, что продукт качественный. Об этом Китай знает. Китай нуждается в нашей продукции, и мы этим должны пользоваться», — сказал Сенько.
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Партнерские отношения.
Посол также сообщил, что партнерские отношения Беларуси и Китая развиваются динамично, их статус повышается. По словам дипломата, их залогом стали отношения, которые сложились между лидерами двух стран Александром Лукашенко и Си Цзиньпином, которые «увидели друг в друге настоящих партнеров».
«Эти партнерские отношения (между странами — Sputnik) развивались на протяжении многих лет динамично, с движением вперед, повышая статус», — отметил Сенько.
Глава дипмиссии также напомнил, что Беларусь одна из первых поддержала китайскую инициативу «Один пояс, один путь».
«Мы заинтересованы в новейших производствах, которые сегодня могут прийти в Беларусь. Для Китая это тоже является интересным, так как они, размещая производства на территории Беларуси, приближают готовую продукцию, которую они произведут на предприятиях в индустриальном парке “Великий камень”, к Европейскому союзу», — добавил посол.