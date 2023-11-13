11:06 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"
В Приморье вырастут тарифы на капремонт
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября, ФедералПресс. В Приморье со следующего года проиндексируют минимальный взнос за капитальный ремонт. Рост составит 5,5%.
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«Взнос за капитальный ремонт домов старше одного года постройки составит 10,1 рубля за квадратный метр. Рост тарифа составляет 5,5%», — сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующее постановление вступит в силу с 1 января 2024 года. В течение всего 2023 года взнос за капремонт составлял 9,57 рубля за квадрат. При этом были сокращены «каникулы» по взносам для новостроек с пяти лет до одного года.
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