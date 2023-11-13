Главное
Главные новости 13 ноября
10:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми на месте «дома с Есениным» появится жилая многоэтажная застройка

Площадь территории выделенного под застройку участка у стадиона «Динамо» составит 5,2 гектара.

Источник: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В центре Перми рядом со стадионом «Динамо» приступили к проектированию нового жилого комплекса на территории между улицами Пушкина, Куйбышева, Луначарского и Комсомольского проспекта. Ранее на этом месте в 1990-х годах планировали построить комплекс зданий Пермского медакадемии.

Как символ ушедшей эпохи и градостроительных планов долгострой простоял несколько лет. У пермяков полуразрушенное здание стало известно, как «дом с Есениным». В 2009 году на его торце пермский арт-художник Александр Жунев создал огромное граффити с портретом поэта Сергея Есенина. В 2017 году здание снесли, работу художника планировали перенести на другой объект в Перми.

Теперь на этом месте должен появится комплекс многофункциональной жилой и нежилой застройки. Об этом сообщил краевой Минстрой в опубликованном на сайте ведомства приказе. Предназначенная для этих целей территория займет 5,2 гектара. Вполне вероятно, будущий комплекс может получить имя «Есенин».

Проектную документацию в течение двух лет разработает компания «ЭкоИнвест».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Не выдержало сердце»: Звезды молятся за Отара Кушанашвили
Военная спецоперация на Украине 13 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
строительство