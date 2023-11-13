10:13 (мск), источник: Комсомольская правда
В Перми на месте «дома с Есениным» появится жилая многоэтажная застройка
Площадь территории выделенного под застройку участка у стадиона «Динамо» составит 5,2 гектара.
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В центре Перми рядом со стадионом «Динамо» приступили к проектированию нового жилого комплекса на территории между улицами Пушкина, Куйбышева, Луначарского и Комсомольского проспекта. Ранее на этом месте в 1990-х годах планировали построить комплекс зданий Пермского медакадемии.
Как символ ушедшей эпохи и градостроительных планов долгострой простоял несколько лет. У пермяков полуразрушенное здание стало известно, как «дом с Есениным». В 2009 году на его торце пермский арт-художник Александр Жунев создал огромное граффити с портретом поэта Сергея Есенина. В 2017 году здание снесли, работу художника планировали перенести на другой объект в Перми.
Теперь на этом месте должен появится комплекс многофункциональной жилой и нежилой застройки. Об этом сообщил краевой Минстрой в опубликованном на сайте ведомства приказе. Предназначенная для этих целей территория займет 5,2 гектара. Вполне вероятно, будущий комплекс может получить имя «Есенин».
Проектную документацию в течение двух лет разработает компания «ЭкоИнвест».