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09:46 (мск), источник: dostup1.ru

Рейтинг самых дефицитных профессий в Челябинской области возглавил дворник

Дворник возглавил рейтинг самых дефицитных профессий в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на hh.ru.

Лидером рейтинга дефицитных специальностей стали дворники — на одну вакансию приходится всего 0,4 резюме. Схожая ситуация наблюдается с автомойщиками и поварами (по 0,8 резюме на вакансию), а также с врачами, автомеханиками и ветеринарами (по 0,9). Количество активных вакансий для этих специалистов сегодня превышает количество резюме. Кроме того, на начало ноября в Челябинской области зафиксирована острая нехватка слесарей и разнорабочих (по 1,0 резюме на вакансию).

В целом по Челябинской области на одну вакансию сегодня приходится 2,5 резюме, что говорит о крайне напряженной ситуации с подбором персонала. Дефицит укоренился в сфере массового и рабочего персонала, транспорта и логистики, продаж и обслуживания клиентов, производства и сервисного обслуживания.

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Рейтинг самых дефицитных профессий в Челябинской области возглавил дворник
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