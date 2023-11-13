10:25 (мск), источник: MOS.Ru
Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%
В числе лидеров — производители одежды, электрического оборудования и лекарств.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок. С января по сентябрь 2023 года предприятия нарастили объемы производства более чем на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
«В лидерах — производители одежды, электрического оборудования и лекарств. Растущий спрос стимулирует московские предприятия расширять и модернизировать линии, наращивать объемы выпускаемой продукции», — написал Мэр Москвы.
При развитии бизнеса предприятия могут рассчитывать на помощь города. Сейчас им доступно более 20 системных мер поддержки, а в «Телеграме» работает чат-бот «Поддержка промышленности Москвы», где можно узнать о налоговых льготах, субсидиях, свободных земельных участках под строительство производств и многом другом.