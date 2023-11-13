09:54 (мск), источник: Комсомольская правда
Цена за десяток яиц «взяла новую высоту» в Ростовской области
Куриные яйца подорожали в Ростовской области до 94,53 рубля за десяток.
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В Ростовской области стоимость куриных яиц «взяла новую высоту», изменившись за месяц в среднем на 13,37 рубля. Это подтверждают региональные производители и Ростовстат.
По состоянию на 30 октября 2023 года, общая цена по региону достигла 94,53 рубля за десяток. Самыми дорогими яйца оказались в Таганроге — 98,26 рубля, в Ростове-на-Дону — 95,47 рубля, самые дешевые — в Волгодонске — 84,43 рубля.
В конце прошлого месяца цифры были иными. Средняя по региону — 81,16 рубля за десяток. Самые дорогие в Таганроге — 85,24 рубля, в Ростове-на-Дону — 82,29 рубля. Самые дешевые яйца также продавались в Волгодонске — по 70,64 рубля за десяток.
Напомним, ранее повышение стоимости куриных яиц эксперты объяснили сокращением объемов получаемого товара из-за снижения поголовья птицы.