10:08 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Как выжить без света в Кишиневе: Столицу отключают от электроснабжения
Жители домов в трех секторах Кишинева останутся без электричества.
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Компания Premier Energy сообщает, что для улучшения качества предоставляемых услуг 13 ноября состоятся отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также в некоторых населенных пунктах Молдовы.
Рышкановка:
-ул. 8 Марта 37−115, 38−120, Бадиу Василе 70, Кэлушарь 10−48, 15−17, 35−41, 65, Конструкторилор 8−86, 35−147, Монтанэ 10−34, 11−23, Подгоренилор 75A, 75/2, 77/1, 81, 81A-G, 81/1, 81/2, 85, Поштей 35−53, 78−100, Поштей переулок 14 в период
Чеканы:
— ул. Мештерул Маноле 5−7, Tранснистрия 7, 10, 16 в период
— ул. Алчедар 1, 2−4, А. Избаш 1−47, 10−40, Арионешть 2−6, Колоница 2−4, 3−7, 77−175, 74−192, Колоница переулок 1−3, 2, Хайдукул Бужор 53−69, 78−104, 465, Николае Милеску Спэтару 1A, Николае Милеску Спэтару переулок 1−9, Тырговиште 1−25, 6−48, Tранснистрия 1−3, Вадул луй Водэ 9, 31, 99−127, 100, 120,144, 146, 155, 162−196 в период
Буюканы:
— ул. Каля Ешилор 30, ул. Пьетрэрией 19, 19/1, 19/3, 19/5, Пьетрэрией переулок 19 в период
Также отключения электроэнергии ожидаются в ряде пригородов муниципия Кишинев и в некоторых районах Молдовы.