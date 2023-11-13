11:25 (мск), источник: Комсомольская правда
Проект интеграции омского метро выставлен на торги повторно
Начальная максимальная стоимость контракта 121,3 млн рублей.
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Повторно на торги выставлен лот на разработку проекта интеграции омского метро. Заявки от возможных участников аукциона принимаются до 27 ноября.
Начальная максимальная стоимость контракта составляет 121,3 млну рублей. Подрядчик должен предоставить проект, который объединит один из главных омских недостроев с трамвайной сетью.
Напомним, что торги повторные. В предыдущий раз их выиграла компания из Минска. ОАО «Минскметропроект» было признано победителем, однако омское ООО «ПИК Мостовик» обратилось в УФАС из-за нарушения антимонопольного законодательства. Его требования были удовлетворены частично.