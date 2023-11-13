11:34 (мск), источник: Newslab.ru
Архитектор: центру Красноярска по КРТ грозит новый спальный район
В центре Красноярска на территории Качинской поймы может появиться новый спальный район.
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В центре Красноярска на территории Качинской поймы может появиться новый спальный район. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил местный архитектор Антон Шаталов. Он считает, что это «не самое лучшее будущее для Качи» и предлагает другой вариант развития этой ценной территории.
Шаталов рассказал, что Качинская пойма — это почти 70 гектаров земли в историческом центре города, которые «чудом» сохранились от застройки, так как входят в охранную зону часовни Параскевы Пятницы, объекта культурного наследия федерального значения.
«И если ничего не менять, в обозримом будущем на ней появится спальный район, — предупредил Шаталов. — Возможно даже очень красивый, но спальный, где поликлиника, школы, детсады и коммерческая недвижимость первых этажей — максимально возможный набор функций для новых социокультурных сценариев. На мой взгляд, это не самое лучшее будущее для Качи. Этот район может стать полноценным продолжением центра с его масштабом и функциональной пестротой, где культурные, образовательные, административные и другие функции займут более трети площади района, а не жалкие 5−10%».
Архитектор также описал инструменты, с помощью которых «можно приблизиться» ко второму варианту, более приемлемому по его мнению:
«Для развития значимых и сложных территорий существует практика создания проектного офиса в виде свободного агента — компании или АНО, учрежденной правительством региона, либо администрацией города. Наделенный полномочиями агент взаимодействует с органами власти, ресурсоснабжающими организациями, стейкхолдерами и жителями города. Агент выступает заказчиком и держателем публичного плана развития (мастер-плана). Базируясь на экономических и социокультурных исследованиях, принятый людьми и стейкхолдерами документ определяет наилучший сценарий развития территории и механизмы этого развития — планировка, межевание, регламенты, источники финансирования. В итоге мы получаем спланированный фрагмент города, где определены все объекты, пространства, а застройка и развитие инфраструктуры синхронизированы по времени. Несколько идеалистично, но в целом эта модель прекрасно себя показывает по всему миру. Таким агентом для развития Качи может быть Институт города, который учрежден СФУ, краем и городом. Он тесно работает с разными экспертами по городскому развитию — архитекторами, планировщиками, социологами, строителями».