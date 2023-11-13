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11:34 (мск), источник: Newslab.ru

Архитектор: центру Красноярска по КРТ грозит новый спальный район

В центре Красноярска на территории Качинской поймы может появиться новый спальный район.

Источник: Соцсети

В центре Красноярска на территории Качинской поймы может появиться новый спальный район. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил местный архитектор Антон Шаталов. Он считает, что это «не самое лучшее будущее для Качи» и предлагает другой вариант развития этой ценной территории.

Шаталов рассказал, что Качинская пойма — это почти 70 гектаров земли в историческом центре города, которые «чудом» сохранились от застройки, так как входят в охранную зону часовни Параскевы Пятницы, объекта культурного наследия федерального значения.

При этом почти вся пойма сейчас «накрыта» зоной комплексного развития территории (КРТ), которая предполагает строительство там спального района, тогда как это место, считает архитектор, должно стать продолжением центра.

«И если ничего не менять, в обозримом будущем на ней появится спальный район, — предупредил Шаталов. — Возможно даже очень красивый, но спальный, где поликлиника, школы, детсады и коммерческая недвижимость первых этажей — максимально возможный набор функций для новых социокультурных сценариев. На мой взгляд, это не самое лучшее будущее для Качи. Этот район может стать полноценным продолжением центра с его масштабом и функциональной пестротой, где культурные, образовательные, административные и другие функции займут более трети площади района, а не жалкие 5−10%».

Архитектор также описал инструменты, с помощью которых «можно приблизиться» ко второму варианту, более приемлемому по его мнению:

«Для развития значимых и сложных территорий существует практика создания проектного офиса в виде свободного агента — компании или АНО, учрежденной правительством региона, либо администрацией города. Наделенный полномочиями агент взаимодействует с органами власти, ресурсоснабжающими организациями, стейкхолдерами и жителями города. Агент выступает заказчиком и держателем публичного плана развития (мастер-плана). Базируясь на экономических и социокультурных исследованиях, принятый людьми и стейкхолдерами документ определяет наилучший сценарий развития территории и механизмы этого развития — планировка, межевание, регламенты, источники финансирования. В итоге мы получаем спланированный фрагмент города, где определены все объекты, пространства, а застройка и развитие инфраструктуры синхронизированы по времени. Несколько идеалистично, но в целом эта модель прекрасно себя показывает по всему миру. Таким агентом для развития Качи может быть Институт города, который учрежден СФУ, краем и городом. Он тесно работает с разными экспертами по городскому развитию — архитекторами, планировщиками, социологами, строителями».

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 Архитектор: центру Красноярска по КРТ грозит новый спальный район
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