11:36 (мск), источник: Комсомольская правда
В Челябинской области не хватает поваров, ветеринаров и автослесарей
В Челябинской области дефицитными специалистами стали повара и ветеринары.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Челябинской области недостает дворников. Вакансий больше, чем соискателей. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.
Среди специальностей, спрос на которые превышает количество потенциальных работников, также значатся автомойщик, повар, врач, автослесарь и ветеринар.
В рейтинг дефицитных профессий попали также слесарь, разнорабочий, маляр, администратор магазина, сварщик, уборщик, токарь. Количество вакансий во всех случаях примерно равно количеству ищущих работу специалистов.
— В целом по Челябинской области на одну вакансию сегодня приходится 2,5 резюме, что говорит о крайне напряженной ситуации с подбором персонала, — отмечают в службе исследований. — Дефицит укоренился в сфере массового и рабочего персонала, транспорта и логистики, продаж и обслуживания клиентов, производства и сервисного обслуживания.
Напомним, в Челябинской области десятки молодых врачей, отказались после обучения работать по распределению.