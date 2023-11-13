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11:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинской области не хватает поваров, ветеринаров и автослесарей

В Челябинской области дефицитными специалистами стали повара и ветеринары.

В Челябинской области недостает дворников. Вакансий больше, чем соискателей. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

Среди специальностей, спрос на которые превышает количество потенциальных работников, также значатся автомойщик, повар, врач, автослесарь и ветеринар.

В рейтинг дефицитных профессий попали также слесарь, разнорабочий, маляр, администратор магазина, сварщик, уборщик, токарь. Количество вакансий во всех случаях примерно равно количеству ищущих работу специалистов.

— В целом по Челябинской области на одну вакансию сегодня приходится 2,5 резюме, что говорит о крайне напряженной ситуации с подбором персонала, — отмечают в службе исследований. — Дефицит укоренился в сфере массового и рабочего персонала, транспорта и логистики, продаж и обслуживания клиентов, производства и сервисного обслуживания.

Напомним, в Челябинской области десятки молодых врачей, отказались после обучения работать по распределению.

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