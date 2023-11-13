В Москве рассказали о работе по сбору вторсырья

«За январь — сентябрь при сортировке было выделено и направлено на переработку почти 1,2 миллиона тонн вторсырья, что превышает предыдущий аналогичный показатель. Сохраняется хорошая динамика реализации программы раздельного сбора мусора, ведь до ее старта в Москве выделяли всего 450 тысяч тонн вторсырья в год», — отметил заммэра.
Приведенная статистика еще раз подтверждает: выбранная городскими властями стратегия эффективна и программа раздельного сбора мусора востребована москвичами, подчеркнул Петр Бирюков. В прошлом году удалось собрать рекордный объем — около 1,5 миллиона тонн вторсырья.
Программа раздельного сбора мусора действует в столице с 2020 года. В целях удобства выбрали двухконтейнерную систему, во дворах и возле социальных объектов установили свыше 60 тысяч брендированных контейнеров. Собирают и вывозят отходы около тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что участие в программе раздельного сбора мусора в столице остается добровольным. Благодаря активной разъяснительной работе все больше москвичей присоединяется к этой инициативе.