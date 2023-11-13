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11:09 (мск), источник: Коммерсантъ

В Казани самым дорогим проектом в 2023 году стал велопешеходный маршрут

По итогам 2023 года в Казани самым дорогим проектом по благоустройству оказался велопешеходный маршрут около Кремлевской дамбы.

На него потратили 337 млн руб. Об этом в ходе делового понедельника сказал замглавы исполкома Игорь Куляжев.

Второе место в рейтинге самых дорогих проектов по благоустройству заняла входная группа парка имени Горького. На данный проект потратили 331 млн руб. В тройку также вошла вторая очередь парка у ЖК «Светлая долина» (291 млн руб.).

Всего в 2023 году реализовали восемь проектов по благоустройству. На них потратили свыше 1,4 млрд руб.

«Ъ-Казань».

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