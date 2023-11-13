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15:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Владелец Lamborgini заплатит самый большой транспортный налог в Башкирии

Тройку самых дорогих автомобилей в Башкирии, исходя из начисленных их владельцам сумм транспортного налога, возглавляет Lamborgini Urus, собственник которого должен заплатить в бюджет около 293 тыс. руб.

На втором месте — Lamborgini Huracan, владельцу которого начислено 287 тыс. руб. транспортного налога. Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz AMG G 63, владельцу которого предстоит выплатить 263 тыс. руб. транспортного налога за 2022 год, сообщила пресс-служба республиканского управления ФНС.

Всего физлицам за прошлый год начислено около 6,7 млрд руб. имущественных налогов, из которых 3,4 млрд руб. приходятся на транспортный налог. По сравнению с прошлым годом сумма транспортного налога выросла на 64 млн руб. (2%).

Наиболее популярным автомобилем среди налогоплательщиков республики был автомобиль Lada Granta. На втором месте — Kia Rio.

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