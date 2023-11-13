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11:51 (мск), источник: Om1.ru

600 тысячам новосибирцев поднимут пенсии с 1 января 2024 года

Об этом сообщили в отделении Социального фонда по Новосибирской области.

Источник: Om1.ru

Управляющий Соцфонда области Александр Терепа ответил на вопросы о индексации льготных выплат новосибирцам.

«В текущем году страховые пенсии были проиндексированы с 1 января на 4,8% в дополнение к той индексации, которая была проведена с 1 июня 2022 года на 10% по итогам 1 полугодия», — сообщают в СФР.

Тем самым, после повышения страховых пенсий 1 июня 2022 на 10%, эти выплаты были увеличены еще на 4,8% 1 января 2023 года.

Социальные пенсии были повышены на 3,3% в дополнение к июньской индексации в 2022 году.
Ежемесячные выплаты федеральных льготников, стоимость набора соцуслуг и страховых выплат по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве увеличены на 11,9% с февраля. На такой же процент увеличен размер материнского капитала.

Индексация страховых пенсий планируется с 1 января 2024 года. Это увеличение коснётся около 600 тысяч новосибирцев.

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