11:51 (мск), источник: Om1.ru
600 тысячам новосибирцев поднимут пенсии с 1 января 2024 года
Об этом сообщили в отделении Социального фонда по Новосибирской области.
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Управляющий Соцфонда области Александр Терепа ответил на вопросы о индексации льготных выплат новосибирцам.
«В текущем году страховые пенсии были проиндексированы с 1 января на 4,8% в дополнение к той индексации, которая была проведена с 1 июня 2022 года на 10% по итогам 1 полугодия», — сообщают в СФР.
Тем самым, после повышения страховых пенсий 1 июня 2022 на 10%, эти выплаты были увеличены еще на 4,8% 1 января 2023 года.
Социальные пенсии были повышены на 3,3% в дополнение к июньской индексации в 2022 году.
Ежемесячные выплаты федеральных льготников, стоимость набора соцуслуг и страховых выплат по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве увеличены на 11,9% с февраля. На такой же процент увеличен размер материнского капитала.
Индексация страховых пенсий планируется с 1 января 2024 года. Это увеличение коснётся около 600 тысяч новосибирцев.