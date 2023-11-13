Госдолг Новосибирской области составил 47,76 миллиардов рублей

Отношение госдолга региона к налоговым и неналоговым доходам бюджета за 12 месяцев составляло 22%. В структуре госдолга бюджетные кредиты заняли 77%, государственные ценные бумаги — 23%. Соответствующие данные представило РИА «Рейтинга».
По данным федерального минфина, суммарный госдолг региона вырос на 12,8% и составил 3,1 трлн рублей.
— В структуре суммарного госдолга регионов РФ банковских кредитов почти не осталось: по итогам 9 месяцев 2023 года их доля составляет всего 2% против 4,5% в начале года и данный вид задолженности остался в структуре всего 12 регионов. Доля государственных ценных бумаг за три квартала текущего года так же сократилась и составила 19%, хотя еще в начале года на этот вид задолженности приходилось 23%. При этом до 78% выросла доля бюджетных кредитов. Доля государственных гарантий составляет 1%, — сказано в исследовании.