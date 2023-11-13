13:31 (мск), источник: ЕАН
Живые елки подорожали в Екатеринбурге к Новому году
В Екатеринбурге к новогоднему сезону выросла стоимость живых елок. Официально их продажа начнется 10 декабря, но на некоторых сайтах компаний уже появились цены.
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«За елку высотой в метр просят 700 рублей, тогда как раньше готовы были отдать за 500, а по акции — даже за 300. Полутораметровая елка обойдется в 1000 рублей вместо 750, двухметровая — в 1400 вместо 700 рублей», — передает «ФедералПресс».
В одной из компаний журналистам объяснили причины повышения цен. По словам представителей фирмы, подорожала рабочая сила и упаковка.
ЕАН сообщал, что главную новогоднюю елку, которая украсит площадь 1905 года, купят на средства Свердловского союза промышленников и предпринимателей (СОСПП, известен как «клуб олигархов»). Деньги на покупку елки будут собирать на Екатерининской ассамблее — главном благотворительном аукционе Урала. Нужно 25 млн рублей. Мэрия и бизнесмены рассчитывают купить искусственную ель высотой 30 м и диаметром 12 м.