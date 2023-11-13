14:25 (мск), источник: АиФ Калининград
Власти рассказали, где появится новый полигон ТБО и мусоросортировка
Ранее планировался одновременный ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса и полигона для размещения ТКО до конца 2024 года.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
До конца 2025 года в Калининградской области должен появиться мусоросортировочный комплекс недалеко от посёлка Корнево мощностью до 350 тысяч тонн.
Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области.
По данным министерства, все поступившие на объект отходы будут отсортированы, 50% из них — отправлены на утилизацию, в том числе на компостирование и производство продукции с использованием вторсырья специализированным организациям.
Согласно концессионному соглашению, заключенному между между Калининградской областью и ООО «Сибинвестстрой», вблизи пос. Корнево планируется строительство не только мусоросортировочного комплекса, но и полигона для размещения ТКО, в том числе отходов сортировки ТКО, не пригодных для утилизации.
Ранее планировался одновременный ввод в эксплуатацию как мусоросортировочного комплекса, так и полигона для размещения ТКО до конца 2024 года. Однако принято решение вводить объекты в эксплуатацию поэтапно для оптимизации тарифной нагрузки для населения.