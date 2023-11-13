14:20 (мск), источник: Комсомольская правда
Почему в Волгограде взлетели цены на яйца, объяснили эксперты
Цены на мясо птицы и яйцо в Волгоградской области ниже, чем в ЮФО и по стране.
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В Волгограде уже который месяц дорожают куриные яйца. За первую неделю ноября цены взлетели на 3,37%. Десяток категории С1 обходится теперь почти на три рубля дороже — в среднем 87,7 рубля. Но на прилавках часто можно встретить яйца и по сто рублей, и по 120. Золотыми яйца стали из-за роста себестоимости у птицефабрик, объясняют эксперты. При этом в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК отмечают, что в Волгоградской области — одни из самых низких цен на мясо птицы и яйцо в ЮФО и по России.
— Издержки производителей мяса птицы и яиц продолжили расти из-за ослабления рубля. Импортные кормовые добавки, вакцины и упаковка, а также обслуживание иностранного оборудования подорожали, — поясняют причины взлета цен на яйца и курицу в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России. — Вспышки заболеваний птицы в отдельных регионах ограничивали возможности расширения предложения.
Цены разгоняются вместе с инфляцией. В итоге яйца от несушек в Волгограде бьют очередные рекорды. Согласно информации Волгоградстата, в начале октября за килограмм охлажденной или мороженой курицы волгоградцы отдавали в среднем 207,35 рубля, десяток яиц обходился в 73,79 рубля. И если мясо птицы в ноябре подешевело на 2,55 рубля, то яйца за последний месяц стали дороже почти на 14 рублей за десяток.
При этом по данным облпромторга их стоимость все еще остается ниже, чем в среднем по ЮФО и по стране. Так мясо птицы дешевле на 13,9%, чем на юге, и на 12,6% по стране; яйца — на 18,5% и 14,8% соответственно.
Снижения объемов производства яиц в регионе нет. По данным комитета сельского хозяйства региона, модернизация ведущих птицефабрик позволила нарастить годовые объемы до 835 миллионов штук, а взаимодействие с сетевыми компаниями — повысить присутствие местной продукции на прилавках.
— Вопрос ценообразования — на контроле профильного оперативного штаба, профильных комитетов и надзорных органов, — подчеркивают в администрации Волгоградской области.
Вот только заходить в магазины при таком разгоне цен волгоградцы уже побаиваются. У многих и так почти весь семейный бюджет уходит на еду и оплату коммуналки.