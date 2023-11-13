Главное
Палестино-израильский конфликт
14:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Почему в Волгограде взлетели цены на яйца, объяснили эксперты

Цены на мясо птицы и яйцо в Волгоградской области ниже, чем в ЮФО и по стране.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде уже который месяц дорожают куриные яйца. За первую неделю ноября цены взлетели на 3,37%. Десяток категории С1 обходится теперь почти на три рубля дороже — в среднем 87,7 рубля. Но на прилавках часто можно встретить яйца и по сто рублей, и по 120. Золотыми яйца стали из-за роста себестоимости у птицефабрик, объясняют эксперты. При этом в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК отмечают, что в Волгоградской области — одни из самых низких цен на мясо птицы и яйцо в ЮФО и по России.

— Издержки производителей мяса птицы и яиц продолжили расти из-за ослабления рубля. Импортные кормовые добавки, вакцины и упаковка, а также обслуживание иностранного оборудования подорожали, — поясняют причины взлета цен на яйца и курицу в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России. — Вспышки заболеваний птицы в отдельных регионах ограничивали возможности расширения предложения.

Цены разгоняются вместе с инфляцией. В итоге яйца от несушек в Волгограде бьют очередные рекорды. Согласно информации Волгоградстата, в начале октября за килограмм охлажденной или мороженой курицы волгоградцы отдавали в среднем 207,35 рубля, десяток яиц обходился в 73,79 рубля. И если мясо птицы в ноябре подешевело на 2,55 рубля, то яйца за последний месяц стали дороже почти на 14 рублей за десяток.

При этом по данным облпромторга их стоимость все еще остается ниже, чем в среднем по ЮФО и по стране. Так мясо птицы дешевле на 13,9%, чем на юге, и на 12,6% по стране; яйца — на 18,5% и 14,8% соответственно.

Снижения объемов производства яиц в регионе нет. По данным комитета сельского хозяйства региона, модернизация ведущих птицефабрик позволила нарастить годовые объемы до 835 миллионов штук, а взаимодействие с сетевыми компаниями — повысить присутствие местной продукции на прилавках.

— Вопрос ценообразования — на контроле профильного оперативного штаба, профильных комитетов и надзорных органов, — подчеркивают в администрации Волгоградской области.

Вот только заходить в магазины при таком разгоне цен волгоградцы уже побаиваются. У многих и так почти весь семейный бюджет уходит на еду и оплату коммуналки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как не заболеть ОРВИ и гриппом: названы главные способы профилактики
«Не выдержало сердце»: Звезды молятся за Отара Кушанашвили
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта