Почти 330 тысяч домохозяйств Молдовы запросили компенсацию за энергоносители

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. С начала ноября 328 580 домохозяйств Молдовы заполнили заявления о компенсациях за энергоносители в холодный период года, сообщает Министерства труда и социальной защиты.
По данным ведомства, из общего количества заявлений 149 676 заявок были поданы с помощью социальных работников и госслужащих, на горячую линию программы поступило 12 589 звонков, еще 3040 обращений пришло по электронной почте.
В министерстве также напомнили, что прием заявлений на компенсации за текущий месяц закончится 25 ноября.
В этом году в Молдове установлено семь категорий энергетической уязвимости населения, которые легли в основу расчета компенсаций за потребленные в отопительный сезон энергоресурсы. Начисляться компенсации будут только при получении заявки от граждан. Люди, которые не зарегистрируются в системе, компенсаций, в отличие от прошлого года, не получат.
В 2022 году компенсации за электроэнергию, отопление и газ получили более 895 тысяч домохозяйств.