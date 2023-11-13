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14:27 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Почти 330 тысяч домохозяйств Молдовы запросили компенсацию за энергоносители

Министерство труда и соцзащиты зарегистрировало более 300 000 обращений за компенсациями на энергоносители от жителей страны.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. С начала ноября 328 580 домохозяйств Молдовы заполнили заявления о компенсациях за энергоносители в холодный период года, сообщает Министерства труда и социальной защиты.

По данным ведомства, из общего количества заявлений 149 676 заявок были поданы с помощью социальных работников и госслужащих, на горячую линию программы поступило 12 589 звонков, еще 3040 обращений пришло по электронной почте.

В министерстве также напомнили, что прием заявлений на компенсации за текущий месяц закончится 25 ноября.

В этом году в Молдове установлено семь категорий энергетической уязвимости населения, которые легли в основу расчета компенсаций за потребленные в отопительный сезон энергоресурсы. Начисляться компенсации будут только при получении заявки от граждан. Люди, которые не зарегистрируются в системе, компенсаций, в отличие от прошлого года, не получат.

В 2022 году компенсации за электроэнергию, отопление и газ получили более 895 тысяч домохозяйств.

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