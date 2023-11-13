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14:37 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

В Узбекистане выросли почти все валюты — официальный курс на 14 ноября

Центральный банк Узбекистана с 14 ноября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.

ЦБ: $ 92.0535   +0.13 € 98.3155   -0.09 ММВБ: $ 91.9450   -0.35 € 98.1650   -0.39

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Курс доллара составил 12 281,14 сума (+11,03), евро — 13 127,31 сума (+26,51), рубля — 133,41 сума (+0,08), а китайского юаня — 1 684,73 сума (+2,00), сообщает ЦБ страны.

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