14:37 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
В Узбекистане выросли почти все валюты — официальный курс на 14 ноября
Центральный банк Узбекистана с 14 ноября установил новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Курс доллара составил 12 281,14 сума (+11,03), евро — 13 127,31 сума (+26,51), рубля — 133,41 сума (+0,08), а китайского юаня — 1 684,73 сума (+2,00), сообщает ЦБ страны.