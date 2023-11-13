15:06 (мск), источник: Комсомольская правда
Поезд «Снегирь» из Челябинска на «Солнечную долину» начнет ходить со 2 декабря
Стало известно расписание мультимодального маршрута «Снегирь» из Челябинска в «Солнечную долину».
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В этом горнолыжном сезоне поезд «Снегирь» запустят 2 декабря 2023 года. Мультимодальный маршрут будет курсировать по направлению Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина». Продажа билетов начнется за 10 дней до отправления.
Из Челябинска поезд будет отправляться с пригородного железнодорожного вокзала в 8:35. Прибытие в Миасс — в 10:04. Оттуда пассажиров заберет автобус. В 10:30 — прибытие на ГЛК «Солнечная долина».
Обратно трансфер отправится в 16:20. Поезд из Миасса отъезжает в 17:20, а в 18:30 он прибывает на пригородный железнодорожный вокзал в Челябинске.
Билеты можно купить в кассах пригородного вокзала. Есть три тарифа:
— «проезд в обе стороны + ски-пасс + прокат снаряжения»: 2 500 рублей — для взрослых, 2 300 рублей — для школьников и студентов (нужна справка из школы или студенческий билет).
— «проезд в обе стороны + ски-пасс»: 2 100 рублей — для взрослых, 1 750 рублей — для школьников и студентов, 1 100 рублей — для детей до 7 лет.
— «проезд в обе стороны + карта гостя» (если вы не планируете кататься или у вас есть снаряжение и абонемент): 1 100 рублей — для взрослых, 750 рублей — для школьников и студентов, 500 рублей — для детей до 7 лет.