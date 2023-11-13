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Главные новости к вечеру 13 ноября
18:00 (мск), источник: АиФ Воронеж

Воронежцы тратят на погашение ипотеки больше половины зарплаты

Регион занял 45-е место в рейтинге по ипотечным платежам в России.

Воронежская область заняла 45-е место в рейтинге по ипотечным платежам в России, сообщает РИА Новости.

В среднем воронежцы берут ипотеку на 24,4 года, сумма составляет примерно 3,4 миллиона рублей, а на погашение кредита тратят около 51,7% зарплаты.

Лидером рейтинга стала Магаданская область, где средняя зарплата почти в четыре раза выше среднего ежемесячного платежа. На второй строчке — Чукотский автономный округ, где у жителей на погашение жилищного кредита уходит 26,2% заработной платы. Замыкает тройку Ямало-Ненецкий автономный округ — 26,6%.

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