17:05 (мск), источник: АиФ Калининград
На яйца категории С2 будут сдерживать рост цен
Об этом областным властям удалось договориться с производителями.
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В Калининграде запустили сдерживающие механизмы на отпускные цены яиц категории С2.
Как сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, министром сельского хозяйства региона Артемом Ивановым была проведена встреча с крупнейшими производителями и поставщиками яйца в ходе которой было принято совместное решение о удержании отпускных цен на яйцо категории С2.
«Результаты уже можно увидеть на полках некоторых магазинов. Министерство и дальше будет проводить работу по мониторингу и допустимой корректировке отпускных цен на продукты первой необходимости», — сообщили в органе власти.
Ранее калининградцы неоднократно обращались с жалобами на резкий рост цен на яйца. По данным поставщиков, яйца — сезонный товар и повышение цен обычно происходит дважды в год, осенью и весной. Летом и зимой стоимость продукта снижается.