17:03 (мск), источник: Клопс.ru
В Калининграде за два года построят три новые дороги, а Советский проспект расширят
Работы развернутся на Сельме и в районе Артиллерийской.
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В Калининграде за два года планируется строительство трёх новых дорог, а Советский проспект расширят. Такие данные содержатся в проекте бюджета на 2024−2026 годы, размещённом на сайте заксобрания.
Реконструкция Советского проспекта запланирована на 2025 год. Областные расходы составят 350 миллионов рублей.