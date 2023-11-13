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17:03 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде за два года построят три новые дороги, а Советский проспект расширят

Работы развернутся на Сельме и в районе Артиллерийской.

В Калининграде за два года планируется строительство трёх новых дорог, а Советский проспект расширят. Такие данные содержатся в проекте бюджета на 2024−2026 годы, размещённом на сайте заксобрания.

  • Улица Горчакова соединит Челнокова и Согласия,
  • ул. Мариенко находится в районе Орудийной — Артиллерийской,
  • ул. Лучинского пройдёт от Мариенко до Закатной.

Реконструкция Советского проспекта запланирована на 2025 год. Областные расходы составят 350 миллионов рублей.

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