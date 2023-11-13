Чиновники вновь вспомнили о долгострое — дороге «Бейнеу-Шалкар», которая должна связать западные регионы Узбекистана и Казахстана

По словам Смаилова, автодорога послужит завершению формирования восьмого автодорожного коридора ТРАСЕКА — программы международного сотрудничества между Европейским союзом и странами-партнерами по организации транспортного коридора «Европа — Кавказ — Азия».
В 2013 году власти Казахстана громко декларировали, что создание дороги стартует в 2015 году. Потом начало стройки не раз переносили, в новостях снова и снова были предложения депутатов по строительству этой дороги. В прошлом году была новость, что глава Казахстана раскритиковал медленную подготовку проекта строительства трассы «Бейнеу-Шалкар».
По последним данным, завершить строительство автодороги должны в 2035 году, если опять не перенесут. В любом случае новость положительная, рано или поздно дорога будет достроена, в результате Узбекистан получит еще один выход на Каспийское море.
Сегодня «Средний коридор» (новая дорога станет его частью) является важнейшим маршрутом внешней торговли Узбекистана и других стран Центральной Азии со странами Европейского союза. В 2022 году объем грузоперевозок нашей страны по этому коридору увеличился в два раза и составил 1 миллион тонн.