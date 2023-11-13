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18:19 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Минздрав объяснил повышение цен на лекарство от аллергии в Беларуси

Минздрав Беларуси скорректировал постановление о предельных отпускных ценах на лекарства.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранение объяснило повышение отпускных цен на лекарство от аллергии в Беларуси. Минздрав Беларуси скорректировал постановление о предельных отпускных ценах на лекарства. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.

Сказано, что предельные максимальные отпускные цены были увеличены на лекарственные препараты «Лоратадин Фармлэнд». Речь идет про таблетки 10 миллиграмм, в контурной ячейковой упаковке № 10×1, № 10×2, а также № 10×3. В ведомстве пояснили, что решение об увеличении предельных максимальных отпускных цен до уровня себестоимости было принято по причине роста себестоимости производства названных препаратов, а также с целью ликвидации убыточности.

Напомним, что Минздрав Беларуси поднял цену на лекарство от аллергии на 26%.

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