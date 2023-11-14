00:57 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и курс евро на 14 ноября 2023
Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 14 ноября 2023, вторник.
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Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 14 ноября 2023, вторник.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на вторник, 14 ноября, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1796 рубля, 1 евро — 3,3988 BYN, 100 российских рублей — 3,4483 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на понедельник, 13 ноября, составляли: 1 доллар США равен 3,1775 рубля, 1 евро — 3,3951 BYN, 100 российских рублей — 3,4478 белорусского рубля. То есть курс доллара, курс евро и курс российского рубля символически, однако, выросли.