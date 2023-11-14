07:32 (мск), источник: PrimaMedia.ru
В Приморье повысят плату за капремонт с начала 2024 года
Тариф вырастет до 10,10 рублей за каждый квадратный метр.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Правительство Приморского края повысит ежемесячный взнос за капремонт домов старше года постройки. С 1 января 2024 года тариф вырастет на 5,5%, сообщает ИА PrimaMedia.
«Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме на 2024 год с учетом индексации составит 10,10 ₽/кв. м в месяц», — указано в постановлении, подписанном первым вице-губернатором Приморского края Верой Щербиной.
Отметим, что в конце 2022 года тариф уже был проиндексирован на 8,9%. В 2023 году размер взноса равнялся 9,57 рублям за каждый квадратный метр.