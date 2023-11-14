08:39 (мск), источник: СуперОмск
Аналитики сообщили о сильном подорожании хлеба и яиц в Омской области
Омскстат рассказал в понедельник, 13 ноября 2023 года, об индексе потребительских цен в Омской области в октябре 2023 года.
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Аналитики статистического ведомства подсчитали, что в среднем цены на продовольственные товары выросли в октябре на 1,9%.
В частности, отмечено сильное, по мнению автора, подорожание хлеба и хлебобулочных изделий — на 9,3%, в том числе хлеба из ржаной и ржано-пшеничной муки — на 11,1%; кроме того, на 12,7% взлетели цены на яйца. Так, по данным Омскстата, десяток яиц на конец октября стоил в среднем 88,16 рубля; килограмм пшеничного хлеба и хлебобулочных изделий — 86,62 рубля; хлеба из ржаной и ржано-пшеничной муки — 71,07 рубля.
Статистики отмечают рост цен и на другие продукты питания: на 2,1 — 10,5% стали дороже оливковое масло, филе сельди, овощные консервы, мясокопчености, мука, крупа и бобовые, макаронные изделия, чай и кофе. Среди овощей и фруктов сильнее всего подорожали помидоры — на 62,3%, а также чеснок — на 20%. Также выросли цены на бананы (на 8,3%) и виноград (на 7,8%). При этом подешевели и стали более доступными морковь, картофель, капуста, огурцы, лук, яблоки, лимоны — здесь стоимость выросла на 5,5 — 18,1%.