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07:48 (мск), источник: Om1.ru

Тарифы на услуги ЖКХ в Омске могут подорожать на 14%

Повышение стоимости ожидается с июля 2024 года.

Источник: Om1.ru

Правительство РФ утвердило предельный рост тарифов на услуги ЖКХ на 2024−2028 годы. Со второго полугодия 2024 года предельный размер подорожания в Омске составит 14%. Это существенно выше, чем в среднем по России.

Так, средний рост по стране составит 9,8%. Например, в Москве предельный рост тарифов оценивается в 11%, а в Хакасии — в 4%.

Последний раз тарифы на ЖКУ в России повышались в декабре, следующая индексация будет в июле 2024 года.

Отметим, что расценки устанавливаются исходя из прогноза среднегодового роста цен. Правительство устанавливает предельные индексы повышения платы индивидуально в каждом регионе.

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