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08:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Прожиточный минимум в Башкирии в 2024 году увеличится на 8,7%

В Башкирии прожиточный минимум с 1 января 2024 года составит 13 753 рубля.

Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала глава Министерства семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова.

В настоящее время размер прожиточного минимума составляет 12 650 рублей, то есть с нового года он увеличится на 8,7%. Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума будет 14 991 рубль, для пенсионеров — 12 530 рублей, для детей — 13 340 рублей.

По слова Ленары Ивановой, величину прожиточного минимума используют для определения уровня жизни граждан и отнесения их к категории малоимущих.

— Это планка для назначения государственной социальной помощи, — отметила в своей публикации министр.

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