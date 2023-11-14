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09:32 (мск), источник: СуперОмск

Тарифы ЖКХ в Омской области могут подскочить на 14%

Правительство РФ опубликовало документ, утверждающий предельный рост тарифов на коммунальные услуги в 2024—2028 годах.

Повышение платы за услуги ЖКХ ожидается в июле 2024 года, причем в Омской области возможен один из самых высоких ростов тарифов ЖКХ по России — 14%. На первом месте Забайкальский край — 15%, на третьем месте — Калининградская область (13%).

Для сравнения, в Московской области предельное подорожание — 10,7%, в Ленинградской области — 10,2% в Новосибирской — 10,5%.

Напомним, что в Омской области последний раз тарифы на коммунальные услуги повышались в декабре 2022 года.

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