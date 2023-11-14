11:08 (мск), источник: АиФ Новосибирск
Мэрия Новосибирска собирается снести дом на Расточке
Здание с 18 квартирами признали аварийным.
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В микрорайоне Расточка в Новосибирске планируют снести многоквартирный дома. Речь идёт о здании № 11 по улице Мира. Его признали аварийным. Постановление о сносе опубликовали на официальном сайте городской администрации.
Мэр Анатолий Локоть постановил изъять земельный участок и выкупить доли собственников квартир. В планах выкупить 18 квартир.
Пока неизвестно, что появится на участке и за какие суммы собираются выкупать жильё у сибиряков.
Напомним, в Новосибирске в микрорайоне Расточка снесут 16 домов.