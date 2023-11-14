Главное
Главные новости 14 ноября
11:08 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Мэрия Новосибирска собирается снести дом на Расточке

Здание с 18 квартирами признали аварийным.

Источник: Аргументы и факты

В микрорайоне Расточка в Новосибирске планируют снести многоквартирный дома. Речь идёт о здании № 11 по улице Мира. Его признали аварийным. Постановление о сносе опубликовали на официальном сайте городской администрации.

Мэр Анатолий Локоть постановил изъять земельный участок и выкупить доли собственников квартир. В планах выкупить 18 квартир.

Пока неизвестно, что появится на участке и за какие суммы собираются выкупать жильё у сибиряков.

Напомним, в Новосибирске в микрорайоне Расточка снесут 16 домов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
недвижимость