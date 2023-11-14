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08:25 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинске на пути выйдут новые вагоны для метротрама: что в них будет

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноября, ФедералПресс. Усть-Катавский вагоностроительный завод изготовил новый вагон с тремя секциями для метротрама Челябинска. В марте 2024 года транспорт пройдет обкатку в городе.

«По ее техническому оснащению мы активно работали с министерством транспорта, рассматривали все детали, насколько он комфортен для пассажиров», — уточнил гендиректор завода Роман Новиков.

В разработке находится также первый в России пятисекционный трамвай. Эта модель может стать прорывом в общественном транспорте страны.

Увеличить объемы производства станет возможным и благодаря строительству собственного металлургического цеха.

Челябинская область является самым крупным заказчиком у предприятия — в регион поставляют 61% от объема производства трамвайных вагонов УКВЗ.

Ранее «ФедералПресс» рассказал о том, что в Челябинске активно взялись за строительство метротрама.

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