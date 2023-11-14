В Челябинске на пути выйдут новые вагоны для метротрама: что в них будет

«По ее техническому оснащению мы активно работали с министерством транспорта, рассматривали все детали, насколько он комфортен для пассажиров», — уточнил гендиректор завода Роман Новиков.
В разработке находится также первый в России пятисекционный трамвай. Эта модель может стать прорывом в общественном транспорте страны.
Увеличить объемы производства станет возможным и благодаря строительству собственного металлургического цеха.
Челябинская область является самым крупным заказчиком у предприятия — в регион поставляют 61% от объема производства трамвайных вагонов УКВЗ.
Ранее «ФедералПресс» рассказал о том, что в Челябинске активно взялись за строительство метротрама.