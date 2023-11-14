08:48 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
Еще 8 поликлиник построят на Среднем Урале
Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.
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Губернатор Свердловской области анонсировал строительство восьми поликлиник в регионе.
«В ближайших планах — запуск новой поликлиники в Академическом районе Екатеринбурга, а также строительство восьми новых поликлиник в Березовском, Арамили, Реже, Серове, других территориях», — уточнил глава региона.
Напомним, за последние шесть лет в муниципалитетах Среднего Урала установлено более 120 новых ФАПов и общеврачебных практик. Также в рамках нацпроекта «Здравоохранение» оснащены 18 центров амбулаторной онкологической помощи, два региональных сосудистых центра и 30 первичных сосудистых отделений.