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11:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре больше всего готовы платить разработчику в IT-компании

Специалисты назвали самые высокооплачиваемые вакансии ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местным жителям рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в ноябре текущего года. Больше всего готовы платить разработчику в IT-компании.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, аналитики изучили 160 тысяч вакансий и показали самые оплачиваемые предложения ноября в областном центре. В Самаре больше всего готовы платить разработчику-консультанту «1С» — от 150 тысяч рублей.

На втором месте вакансия директора магазина, сотрудникам предлагают от 100 до 110 тысяч рублей, на третьем месте — вакансия супервайзера в крупной торговой компании. Кроме того, в рейтинг вошла вакансия водителя-экспедитора.

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