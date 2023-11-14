11:27 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самаре больше всего готовы платить разработчику в IT-компании
Специалисты назвали самые высокооплачиваемые вакансии ноября.
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В Самаре местным жителям рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в ноябре текущего года. Больше всего готовы платить разработчику в IT-компании.
По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, аналитики изучили 160 тысяч вакансий и показали самые оплачиваемые предложения ноября в областном центре. В Самаре больше всего готовы платить разработчику-консультанту «1С» — от 150 тысяч рублей.
На втором месте вакансия директора магазина, сотрудникам предлагают от 100 до 110 тысяч рублей, на третьем месте — вакансия супервайзера в крупной торговой компании. Кроме того, в рейтинг вошла вакансия водителя-экспедитора.