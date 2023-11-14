09:08 (мск), источник: ИА Башинформ
В Уфе частный дом попал под изъятие для строительства Восточного выезда
Власти Уфы изымают ещё один земельный участок для нужд строительства выхода к Восточному выезду.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Это земля под одноэтажным домом по ул. Мурманской, 21. Участок попадает в линию будущей дороги, которую планируется проложить продолжением улицы имени Города Галле до развязки на проспекте Салавата Юлаева и далее до пересечения с улицей Менделеева, съезд с которой до тоннелей уже практически готов.
Стоимость строительства этой дороги протяжённостью 1,05 км определена в 905,8 млн руб. В контракте оговариваются четыре полосы, съезды на ул. Комсомольскую и Н. Дмитриева, автобусные остановки. Готовность объекта ожидается к ноябрю 2025 года.
Как сообщалось ранее, для транспортного коридора от М-7 к М-5 через город и Восточный выезд требовалось изъять более 80 земельных участков, у которых 309 собственников, и со многими приходится решать вопрос через суд. Владельцы подали 19 групповых исков. Общая сумма возмещения составляла 341 млн руб. (в среднем 1,1 млн руб. на владельца), они с такой компенсацией не согласны.
Кроме того, для строительства Восточного выезда у Уфимского лесничества изъяли 198 га лесов у деревни Елкибаево.