09:30 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В квартирах холодно, но даже обогреватель не включишь: Где в Кишиневе отключают электричество 14 ноября
Premier Energy сообщает об отключениях света 14 ноября 2023 года.
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