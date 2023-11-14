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11:18 (мск), источник: Нижегородская правда

Опубликован топ‑5 самых высокооплачиваемых вакансий ноября в Нижнем Новгороде

Больше всего готовы платить водителю категории «Е».

Названы самые высокооплачиваемые вакансий ноября в Нижнем Новгороде. Топ-5 составили аналитики сервиса SuperJob.

Больше всего готовы платить водителю категории «Е» — до 280 тысяч рублей. Второе и третье места достались начальнику цеха горячего цинкования с высшим техническим образованием и водителю КамАЗа с опытом и правами категории «С» — 180 тысяч рублей.

Замкнули пятерку вакансии менеджера по оптовым продажам и фрезеровщика с зарплатами 100−180 тысяч рублей.

В целом по стране среди наиболее высокооплачиваемых предложений ноября — вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что среднемесячная зарплата в Нижегородской области осенью 2023 года составила почти 55 тысяч рублей. При этом средние расходы семей превышают 29 тысяч на человека.

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