Как изменятся тарифы ЖКХ в Крыму и Севастополе — распоряжение кабмина

Предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги — это максимально допустимый рост платы граждан за услуги ЖКХ при одинаковом наборе и объеме коммунальных услуг.
Согласно решению правительства, средний индекс оплаты коммунальных услуг по субъектам будет варьироваться в зависимости от региона со второго полугодия 2024 года. На значения индексов должны ориентироваться местные власти при установлении тарифов на услуги ЖКХ.
Так, согласно документу, в Республике Крым он составил 9,5%, в Севастополе — 10,6%.
Наибольшие индексы утверждены для Забайкалья (15%), Омской области (14%) Северной Осетии (13,7), Калининградской области (13%) Ингушетии (12,4%). Наименьшие — для Хакасии (4%), Чукотки и Магаданской области (4,9%).
В Москве этот показатель составит 11%, в Санкт-Петербурге — 9,8%.
Кроме того, в документе перечислены предельно допустимые отклонения от индексов в отдельных муниципалитетах. Так, в Крыму этот показатель составляет 2,4%, в Севастополе — 2,7%.
Ранее правительство РФ приняло постановление, согласно которому Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сможет проводить внеплановые проверки обоснованности тарифов в регионах.