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11:31 (мск), источник: РИА Крым

Как изменятся тарифы ЖКХ в Крыму и Севастополе — распоряжение кабмина

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Правительство РФ утвердило средние индексы изменения размера платы за коммунальные услуги на 2024−2028 годы по регионам и предельно допустимые отклонения от этих величин по отдельным муниципальным образованиям.

Источник: РИА "Новости"

Предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги — это максимально допустимый рост платы граждан за услуги ЖКХ при одинаковом наборе и объеме коммунальных услуг.

Согласно решению правительства, средний индекс оплаты коммунальных услуг по субъектам будет варьироваться в зависимости от региона со второго полугодия 2024 года. На значения индексов должны ориентироваться местные власти при установлении тарифов на услуги ЖКХ.

Так, согласно документу, в Республике Крым он составил 9,5%, в Севастополе — 10,6%.

Наибольшие индексы утверждены для Забайкалья (15%), Омской области (14%) Северной Осетии (13,7), Калининградской области (13%) Ингушетии (12,4%). Наименьшие — для Хакасии (4%), Чукотки и Магаданской области (4,9%).

В Москве этот показатель составит 11%, в Санкт-Петербурге — 9,8%.

Кроме того, в документе перечислены предельно допустимые отклонения от индексов в отдельных муниципалитетах. Так, в Крыму этот показатель составляет 2,4%, в Севастополе — 2,7%.

Ранее правительство РФ приняло постановление, согласно которому Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сможет проводить внеплановые проверки обоснованности тарифов в регионах.

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