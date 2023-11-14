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10:50 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

В больнице под Новосибирском объяснили, почему сократили зарплату фельдшерам

В Новосибирской клинической центральной районной больнице прокомментировали информацию о снижении размера зарплаты сотрудникам скорой медицинской помощи в структурном подразделении НКЦРБ Верх-Тулинская врачебная амбулатория.

Так, во врачебной амбулатории работают три фельдшерские бригады, которые работают круглосуточно, при этом штат укомплектован на 100%.

Зарплата работников ГБУЗ НСО «НКЦРБ» регулируется Положением об оплате труда работников на 2022−2024 года, она состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. При начислении зарплаты в расчет беремся объем выполненной работы, так как зарплата сотрудников скоро не фиксированная и зависит от интенсивности труда.

«Говорить о снижении заработной платы в данном случае некорректно. Расчетные показатели работы подстанции, с учетом количества проживающего на территории населения, — 6,3 вызова в сутки на одну бригаду. Фактически среднесуточное количество вызовов на бригаду Верх-Тулинской подстанции за 10 месяцев 2023 года составляет 3,7 вызова», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что были и случаи замены выезда к пациентам на консультации по телефону, которые не входят в полномочия фельдшеров скорой помощи.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что прокуратура проверит информацию о сокращении заработной платы фельдшеров скорой помощи в селе Верх-Тула Новосибирской области.

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