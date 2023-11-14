14:22 (мск), источник: АиФ Пермь
В Прикамье отказались от строительства курорта на Усьве из-за смены климата
В долине реки возведут глэмпинг-парк.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Инициаторы строительства горнолыжного курорта на Усьве в Пермском крае отказались от возведения объекта из-за смены климата, сообщает Business Class.
Об этом изданию рассказал предприниматель Александр Хализов, уточнив, что ещё одной причиной отказа от проекта стали проблемы с инвестициями. Он пояснил, что из-за последних изменений климата на Урале вкладывать финансирование в большие сезонные проекты по типу горнолыжных курортов становится невыгодно.
«Снежный покров позволяет 3,5 месяца максимум поддерживать состояние трасс и активный сезон. Обеспечить возврат инвестиции в таком случае практически невозможно», — прокомментировал ситуацию Александр Хализов.
Отказавшись от идеи возводить в Усьве горнолыжный комплекс, инициаторы проекта приняли решение построить там глэмпинг-парк, на территории которого расположатся более 50 номеров в домиках, банный комплекс, ресторан и пространство для дневного пребывания. Его планируют возвести около склона в долине реки Усьвы.
Однако, как подчеркнул Александр Хализов, эта идея пока только прорабатывается с его московскими партнёрами. Сейчас идёт процесс разработки технической документации. В случае, если на идее проекта остановятся, то строить дома в глэмпинг-парке начнут в конце лета 2024 года.