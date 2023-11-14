11:18 (мск), источник: Комсомольская правда
К весне 2024 года в Омске разработают новую схему для кикшеринга
Мэр Омска Шелет дал поручение взяться за работу над схемой размещения электросамокатов по городу.
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Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что электросамокатов в Омске становится больше, а значит, к весеннему сезону 2024 года в городе появится новая схема их размещения.
— Весной 2022 года город и ООО «Вуш» подписали договор о сотрудничестве: администрация предоставляет в аренду места для парковки электросамокатов, а компания контролирует порядок их размещения. Принятое соглашение позволило привести деятельность кикшеринговой организации в правовое поле и учесть пожелания омичей — как сторонников, так и противников самокатов. Отрадно, что растёт не только количество электросамокатов, но и культура эксплуатации: число жалоб от омичей снизилось, а 99% поездок кикшеринговой компании прошло без происшествий и ДТП. За зиму все самокаты пройдут техническое обслуживание, а весной вернутся на улицы города. Поручил департаменту городской экономической политики начать работу над новой схемой их размещения — с учётом пожеланий всех заинтересованных сторон, — сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.
При этом в 2023 году количество самокатов в Омске увеличилось на треть: с 1050 единиц до 1600. Плата за аренду парковок принесла города 600 тысяч рублей в 2023 году, что вдвое превышает предыдущий показатель.