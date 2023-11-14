11:12 (мск), источник: Комсомольская правда
Тарифы на коммуналку в Челябинске в 2023: цены на услуги ЖКХ
Приводим цены на коммуналку в Челябинске и рассказываем, поднимутся ли тарифы ЖКХ до конца 2023 года.
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Тарифы на коммунальные услуги в Челябинской области в последний раз повышали в 2022 году: сначала в июле, а потом и в декабре. После чего в минтарифа пообещали, что дорожать услуги ЖКХ не будут в ближайшие полтора года. Рассказываем, какие цены на услуги ЖКХ в Челябинске сейчас, и когда ожидается повышение тарифов на коммуналку.
Самый дорогой тариф — за отопление и подогрев воды. С 1 декабря 2022 года он в Челябинске составил 1 559 рубля 60 копеек за гигакалорию. Чтобы получился норматив ГВС, эта сумма умножается на 0,212 и получается 330 рубля 64 копейки. А вот норматив отопления каждый месяц разный: он зависит от того, насколько холодно на улице.
Тариф на вывоз мусора зависит от количества прописанных в квартире человек. В многоквартирных домах эта услуга стоит 95 рублей 11 копеек за человека, а в частном секторе — 73 рубля 43 копейки.
Стоимость электроэнергии в Челябинске зависит от типа плиты: для квартир с электроплитой тариф 2 рубля 73 копейки за киловатт в час, а с газовой— 3 рубля 90 копеек. Сколько выйдет за месяц, зависит от того, сколько намотало по счетчику.
Газ оплачивается отдельно. С 1 декабря 2022 года тариф на него 102 рубля 80 копеек за человека. И тут житель платит либо фиксированную сумму по нормативу, либо по счетчикам.
Холодная вода и водоотведение рассчитываются по кубометрам. За один куб ХВС сейчас платят 31 рубль 21 копейка, а за куб воды, которая ушла в канализацию (это и горячая, и холодная) — 21 рубль 95 копеек.
До конца 2023 года ожидать повышения цен на услуги ЖКХ в Челябинской области не стоит. В 2024 году правительство России обещает только одну индексацию тарифов ЖКХ — во втором полугодии. Однако в Челябинской области стоимость услуг ЖКХ поднимется сразу на 11%. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.