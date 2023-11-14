11:39 (мск), источник: АиФ Челябинск
Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Челябинске
Эксперты рассказали, какие специалисты на Южном Урале могут зарабатывать от 150 тысяч рублей.
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Самой высокооплачиваемой в Челябинске в ноябре является должность главного геолога. Сотруднику с профильным образованием и опытом работы от пяти лет готовы платить от 150 тысяч рублей. Такие данные приводит SuperJob со ссылкой на анализ вакансий по городу.
Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий занял проект-менеджер. Можно получить от 120 000 рублей в месяц. От кандидата на должность с такой зарплатой требуют наличия высшего технического образования. При трудоустройстве обещают компенсацию топливной карты и мобильной связи.
На третьей строчке рейтинга — главный менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса, которому готовы предложить от 119 000 рублей. В требованиях — высшее образование и опыт работы от года.
Высокие зарплаты обещают также врачам-офтальмологам и инженерам ПТО. Первые могут заработать от 85 тысяч рублей, вторые — от 70 тысяч рублей.