11:25 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург
Евгений Куйвашев сообщил о расширении ЕКАД и ремонте 200 километров дорог
В следующем году в Свердловской области планируется построить и отремонтировать более 200 километров региональных дорог.
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Об этом на заседании Заксобрания сообщил губернатор Евгений Куйвашев, представляя бюджет региона на 2024 год.
По его словам, со следующего года начнутся работы по расширению северного полукольца ЕКАД. Планируется увеличить количество полос и реконструировать транспортные развязки.
«Один из главных дорожных проектов, имеющий стратегическое значение, — это продление федеральной трассы М-12 “Восток” до Екатеринбурга и далее до Тюмени, — сказал Евгений Куйвашев. — В 2024 году планируется запуск движения от Казани до Екатеринбурга. Для этого мы сосредоточим усилия на реконструкции Пермского тракта».
Всего же объем дорожного фонда региона в следующем году составит порядка 26 млрд рублей. Помимо ремонта дорог должен быть завершен ремонт транспортной развязки в Екатеринбурге в районе переулка Базовый.
«МК-Урал» ранее писал, что в текущем году на ремонт дорог к деревням и селам Свердловской области было направлено 980 млн рублей. Средства выделялись министерством транспорта и дорожного хозяйства региона по поручению губернатора Евгения Куйвашева.
В текущем году продолжились работы по реконструкции участка дороги Усть-Бугалыш — Саргая — Дегтярка (Красноуфимский городской округ).