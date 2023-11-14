14:04 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Белорусский нотариус: при разводе родителей дети не имеют прав на квартиру
Нотариус отметила случаи, когда детям при разводе достается квартира или комната.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Имущество, в том числе и квартира, нажитая супругами в браке, — это их общая собственность, на которую при разводе их дети права не имеют. Об этом sb.by рассказала председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко.
Но по закону каждый человек имеет право на жилище, и ребенок, по словам нотариуса, обязательно должен быть зарегистрирован по месту жительства одного из родителей.
«Если ребенку кто-то из родителей подарит квартиру или он ее унаследует, тогда права на имущество у него есть», — отметила специалист.
Что же касается приватизации, то если квартира приватизировалась с участием ребенка, то развод родителей не лишает его права собственности на долю в этой квартире.