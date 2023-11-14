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11:35 (мск), источник: ТК Город

В Братске в третий раз выставили на торги аварийное здание в центре города с начальной ценой в 1 рубль

В Братске вновь проведут аукцион по продаже здания по адресу улица Комсомольская 55\1. Его стартовая цена — один условный рубль. До этого объект, который находится в муниципальной собственности, уже выставляли на торги, однако дважды победители аукционов уклонялись от заключения договора купли-продажи. Сообщение о новом аукционе размещено на сайте администрации Братска — сообщает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

В двухэтажном кирпичном здании на улице Комсомольской площадью почти 750 квадратных метров некогда находился благотворительный фонд «Доброта и забота». Несколько лет назад он был ликвидирован. В здании также располагалось отделение восстановительной медицины «Детской городской больницы». В 2018 году отделение переехало в поликлинику на улице Курчатова, так как здание признали аварийным.

За последние несколько месяцев объект пытались продать дважды. Победитель сентябрьского аукциона предложил за здание 14,5 миллионов рублей, но от покупки отказался. В октябре во время нового аукциона уже другой победитель торгов предложил за аварийный объект 10 миллионов рублей, но от заключения договора купли-продажи также уклонился.

Новый аукцион планируется провести 19 декабря. Вместе со зданием победителю торгов нужно будет выкупить земельный участок, на котором оно расположено. Его сумма фиксированная — 2,7 миллиона рублей.

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