11:35 (мск), источник: ТК Город
В Братске в третий раз выставили на торги аварийное здание в центре города с начальной ценой в 1 рубль
В Братске вновь проведут аукцион по продаже здания по адресу улица Комсомольская 55\1. Его стартовая цена — один условный рубль. До этого объект, который находится в муниципальной собственности, уже выставляли на торги, однако дважды победители аукционов уклонялись от заключения договора купли-продажи. Сообщение о новом аукционе размещено на сайте администрации Братска — сообщает информационное агентство «ТК Город».