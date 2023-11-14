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11:51 (мск), источник: СуперОмск

В Омске запустили виртуальные карты «Омка»

Во вторник, 14 ноября 2023 года, в Омске запустили виртуальные транспортные карты «Омка». Об этом заявили в Департаменте транспортна администрации города Омска.

«С сегодняшнего дня пользователям мобильного приложения, установленного на телефонах с операционной системой Android, стал доступен выпуск виртуальных транспортных карт. Чтобы оплатить проезд, пассажирам достаточно запустить приложение “Омка” с выпущенной виртуальной картой и поднести телефон к терминалу», — сообщили в Дептрансе.

Заявлено, что виртуальными могут быть виды карт: общегражданская, школьная, студенческая и пенсионная. Стоимость общегражданской виртуальной карты составляет 100 рублей в год, всех видов льготных карт — 50 рублей в год. Проверять баланс и пополнять карту можно всеми обычными способами, в том числе и в приложении «Омка».

О картах для пользователей других операционных систем информации нет.

Отметим, о планах на выпуск виртуальных проездных СуперОмск передавал еще в июле 2023 года. Однако тогда в Департаменте транспорта не называли сроки запуска карт.

Во время загрузки произошла ошибка.
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